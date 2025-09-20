女優の宮崎美子が主演を務める、東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(10月11日スタート 毎週土曜23:40 〜24:35)に出演する笛木優子のコメントが公開された。笛木優子○昼は看護師として働く介護スナックのチーママ笛木優子が演じるのは、窪川みどり。昼は看護師として働くチーママで、ベルサイユではママが客の体調に合わせて取り寄せている“特製の点滴”の投与など、主に客の体調管理を担当している。○笛