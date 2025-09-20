◇プロ野球セ・リーグ巨人5ー4広島（19日、東京ドーム）5-4で迎えた9回のマウンドに上がった巨人の守護神、ライデル・マルティネス投手。広島打線をきっちりおさえ込み、自身最多タイとなる43セーブ目を上げました。これは2013年に西村健太朗投手（当時）が記録した42セーブを抜き、球団新記録に。常日頃から数字は気にしていない、と語るマルティネス投手はこの日も、「自分が投げるチャンスがあれば、その期待にしっかり応える