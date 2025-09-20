フジテレビでは、同局の若手社員が描く“フジテレビ問題”のセルフドキュメンタリー『当事者たち。 〜フジテレビ入社4年目の記録〜』を、22日(24:45〜)に放送する。フジテレビ本社＝東京・台場今年1月、カメラを入れずに行った1度目の会見が失敗に終わり、スポンサー企業が次々とCMの出稿を見合わせるなど、かつてない危機に揺れたフジテレビ。その惨状をただ見ているしかなかった入社4年目のディレクターは会社を辞めたいとすら思