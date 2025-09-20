「日常と非日常の間」を笑いにする森田ワールドの魅力腹の底から笑える映画を観みたい！そんな読者のご要望に応えるべく、映画監督・映画評論家として活躍する樋口尚文氏、映画評論家の石飛徳樹（いしとびのりき）氏、映画大好き芸人のあんこ氏の三賢人を迎え、「最も笑える日本映画」をテーマに語り合ってもらった。石飛笑いには非日常の笑いと日常に潜む笑いがあって、日常と非日常の間(あわい)を笑いにする天才が森田芳光監督