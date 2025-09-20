「塾の先生に身体を触られています」少女が、以前からお世話になっているカウンセラーにこう相談したのは今年６月のことだ。カウンセラーは警察に通報。捜査が進み事件が発覚した――。９月14日、警視庁少年育成課は不同意わいせつの疑いで東京都中野区に住む石田親一容疑者（45）を逮捕した。石田容疑者は、〈やる気スイッチ〉がキャッチコピーの個別指導塾「スクールＩＥ」の元教室長。15歳の女子中学生の生徒Ａさんの身体を触る