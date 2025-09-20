東京世界陸上第8日陸上の世界選手権東京大会第8日が20日に行われた。国立競技場発着のコースで争う女子20キロ競歩で藤井菜々子（エディオン）が、銅メダルを獲得。1時間26分18秒の日本新記録で、競歩女子で初の表彰台となった。藤井は序盤から積極的なレースを展開。15キロ過ぎに単独3位としたが、終盤に警告2枚。あと1回の警告でペナルティゾーンで2分の待機となる大ピンチの中、後続の追い上げを振り切った。ラストに追い