トヨタ自動車株式会社は、TOYOTA GAZOO Racingから、ハイパフォーマンスモデル「GRカローラ」の一部改良版を発表し、2025年9月18日より全国の販売店で注文受付を開始した。 今回の改良点は、耐久レースでの知見を活かしたボディ剛性強化や吸気冷却性能の向上、快適性の改善を実施。さらに供給体制を見直し、より多くの顧客に届ける体制を整えた。発売は11月3日を予定している。興味のある方は公式サイトもチェ