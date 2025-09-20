日下尚 選手2024年12月 クロアチアのザグレブで、現地時間の19日午後6時、レスリングの世界選手権・男子グレコローマンスタイルが行われました。 77kg級に出場した昨年のパリ五輪王者の日下尚（高松北高出身）は、決勝でマルハス・アモヤン（アルメニア）にテクニカルスペリオリティー負けで銀メダルを獲得しました。 82kg級では吉田泰造（高松北高出身）が3位決定戦に進出。ロシアの選手を破り銅メダルを