◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）女子２０キロ競歩で日本記録保持者の藤井菜々子（エディオン）が１時間２６分１８秒の日本新記録で、同種目日本勢初の銅メダルを獲得した。大歓声を受けた自国開催でメダルを手にし「気持ちよかった」と満面の笑み。男子がメダル量産してきた競歩種目で、女子も新たな歴史を刻み「次は金メダルに向けて歩いていきたい」と話した。定刻の午前７時３０分にスタート。藤井は所属するエデ