女優・内田理央のまぶしい白Ｔコーデに多くの反応が寄せられている。２０日までに更新した自身のインスタに、「いつから秋かなー」と秋が待ち遠しいことをつづり、海を背景に白Ｔシャツにデニム姿を披露。夏らしいコーデを公開した。この投稿には多くのいいねが寄せられている。