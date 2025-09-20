◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）女子２０キロ競歩が定刻の午前７時３０分にスタートした。先頭集団は１５Ｋを１時間４分５９秒で通過。日本勢では、世界陸上４回目の出場の藤井菜々子（エディオン）が先頭集団で大健闘し、メダル争いに加わっている。藤井は、エディオンの元監督で８月２２日に亡くなった川越学さん（享年６３）を思い、左胸に喪章をつけて出場。魂の歩きを続けている。しかし、１７キロを過ぎて２回