東京・八王子市で、木造平屋建ての住宅から出た火が隣接する住宅3軒に燃え移る火事がありました。東京消防庁によりますと、現場で2人の死亡が確認されたということです。【映像】現場の様子「外に出た時には、爆発音。バーンっていう音が2、3回はしましたね。大きな音が」（近所の住民）午前4時半前、八王子市大横町で、木造平屋建ての住宅から出た火が隣接する住宅3軒に燃え広がりました。東京消防庁はポンプ車など37台で消