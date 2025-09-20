献血会場で使用済みの針を使いまわすなど不適切な事案が相次ぎ、日本赤十字社が謝罪しました。【映像】紀野修一血液事業本部長の謝罪「一連の事態に関し、おわび申し上げます」（日本赤十字社・紀野修一血液事業本部長）日本赤十字社では、9月2日に北海道の移動献血会場で、直前に献血を受けた女性に刺した針を誤って次の男性の採血に使用するなど、5月から5件の不適切な事案が発生しています。使用済みの針を刺された男性に