Number_i・平野紫耀の弟で、マルチに活躍する平野莉玖が、20日放送のテレビ朝日系バラエティー『1泊（わんぱく）家族』（後1：30）に出演。バラエティー初ロケに挑戦した。【写真】体当たり！バラエティー初ロケに挑戦した平野莉玖番組では、MCのノブ（千鳥）、レギュラー出演者の見取り図（盛山晋太郎、リリー）というおなじみのメンバーに加え、スタジオゲストに八木亜希子を迎え、体当たりロケを見守る。平野は、神奈川県