アメリカ西部カリフォルニア州で、今月10日に銃殺された政治活動家への発言を巡って人気番組を放送休止した放送局の系列局に、銃弾が撃ち込まれる事件がありました。放送休止との関連は分かっていません。地元メディアによりますと、19日午後1時半ごろ、カリフォルニア州の州都サクラメントにあるABCテレビの系列局で、建物が銃撃される事件がありました。窓には少なくとも3発の銃弾が撃ち込まれたあとが残っているということです