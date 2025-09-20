元プロレスラー長州力（73）が20日までにX（旧ツイッター）を更新。活動休止中の芸人が写ったショットを掲載し、反響を呼んでいる。長州は「次課長の河本君と元気な姿で再会出来て本当に良かった！！」と書き出し、パニック障害とうつ病を公表し今年2月に休養を発表、7月に仕事復帰を報告したお笑いコンビ、次長課長の河本準一に言及した。そして長州は「河本君井上君頑張って下さいね。井上君、今度たくさんアンパンを買って行