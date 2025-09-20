BTSメンバーJIN（ジン）の「Don't Say You Love Me」が、韓国の「芸術の殿堂」の「世界音楽噴水」に今月3週目(16〜21日)クラシックをはじめとする全世界の名曲と並んで選曲された。噴水ショーで市民の熱い反応を呼び起こしている。韓国メディアが報じた。「芸術の殿堂」は9月1週目(1〜7日)にも、JINジンのソロ曲「To Me，Today」を唯一のK−POPで選曲し、大きな話題を呼んでいた。5月16日に発売されたJINのソロミニ2集「Echo」のタ