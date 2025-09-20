体力仕事でも笑顔がトレードマーク。人力車を引く「車夫」として、観光地・小樽のマチを駆けまわる１人の女性がいます。彼女が人力車に魅せられたそのわけとは？ 小樽の観光名所を人力車で！女性車夫に密着 （工藤夏紀さん）「小樽運河の倉庫群です。大体築１００年ぐらいですね」工藤夏紀さん２５歳。人力車を引く車夫として、小樽の観光名所を案内して回ります。 （工藤夏紀さん）「昔銀行だったところです」