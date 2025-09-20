札幌・白石警察署は2025年9月19日、札幌市中央区居住の会社員の男（30）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は2025年9月19日午前8時ごろ、札幌市白石区の路上で元交際相手の女性の携帯電話1台（時価5万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男は女性の家の前で待ち伏せをして犯行に及んでいて、調べに対し「返してほしい金の担保のために盗った」などと容疑を認めているということです。女性にけがはありませんで