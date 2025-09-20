フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２０日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、１９日の「東京世界陸上２０２５」で女子やり投げ予選が行われ、２３年ブダペスト世界陸上優勝、２４年パリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）は６０メートル３８で全体１４位で予選敗退したことを報じた。１２位で通過した選手と６０センチ差で決勝に進めず、