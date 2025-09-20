これまでは、亡くなった方が生活費などの決済用の口座名義人であった場合、お金を引き出すことができなくなってしまい、葬儀費用どころか当面の生活費に苦慮してしまうことがありました。 しかし、2019年に民法が改正され「遺産分割前の相続預金の払戻し」（仮払い制度）が施行され、亡くなった名義人の口座から一定額までの預金を引き出すことができるようになりました。 仮払い制度を利用して葬儀費用を支払うことがで