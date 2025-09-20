アウトランダーPHEVを一部改良三菱自動車はDセグメントのクロスオーバーSUV『アウトランダー』のプラグインハイブリッドモデル『アウトランダーPHEV』に、インテリアデザインの変更や予防安全機能の向上などの改良を施して発売した。【画像】PHEVからBEVまで国内で販売される三菱の現行電動化モデル全83枚今回の一部改良では、インテリアのセンターコンソールをより高級感のあるデザインに刷新、コンソールボックス上部の肘置