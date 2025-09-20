「ドジャース−ジャイアンツ」（１９日、ロサンゼルス）ドジャース・ロバーツ監督は試合前の会見で、マイケル・コペック投手が負傷者リスト入りしたことを発表。具体的な負傷箇所は明かさなかったが、「彼の話では、投げることはできるが身体的に問題を抱えている」と説明した。後に球団は正式に「右膝の炎症」と発表した。コペックは前日の試合の七回、３番手で登板したが、先頭を四球で歩かせた後に暴投で無死二塁。次打者