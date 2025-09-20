警視庁や東京消防庁によると、20日未明、東京都八王子市の住宅で「煙が見える」と119番があった。木造平屋建てが全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかった。住人の女性2人と連絡が取れておらず、身元の確認を進める。