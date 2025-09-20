熊本県山鹿市は18日、市建設部の50代の男性主任が酒気帯び運転の疑いで県警に摘発されたと発表した。男性が同日朝、市に自己申告して明らかになった。市総務課によると、男性は17日夕から、熊本市南区の飲食店で友人と生ビール2杯、ハイボール1杯、日本酒3合を飲んだ。同日午後10時ごろから約1時間、自家用車内で仮眠をとった後、帰宅しようと車を運転。同区の国道57号でガードパイプなどに接触する事故を起こし、近くの駐車場