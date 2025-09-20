北海道・旭川東警察署は2025年9月20日、旭川市内居住の自称・看護師の男（53）を住居侵入の疑いで逮捕しました。男は2025年9月20日午前0時半ごろ、旭川市内のアパート一室に正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。警察によりますと、この部屋に住む20代女性と交際相手の男性が帰宅したところ、玄関で男と鉢合わせ、交際相手の男性が取り押さえたということです。男と女性に面識はありませんでした。男は容疑を認めて