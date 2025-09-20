双子を妊娠中のタレント・中川翔子が20日、自身のインスタグラムを更新。臨月に入ったことを明かした。中川は「今日から双子36wついに臨月突入きたーーーー！！！！！」と報告。「長かったようで早かったような。しみじみ。。ここまで来たかぁ本当にあと少しだ！」と感慨に浸った。「やはり眠れなかったから早起き無事産まれたあとやりたいこと食べたいものたちを描いてみました育児や母乳はじまるならまだまだ無理だろ