天皇皇后両陛下は来日中のイギリスのエドワード王子夫妻と皇居で懇談されました。【映像】サルマン皇太子と握手すると握手する天皇陛下天皇皇后両陛下は19日、イギリスのチャールズ3世の弟・エドワード王子夫妻を皇居の御所で出迎え、にこやかに英語で挨拶を交わされました。両陛下は、約1時間半お茶をともにし、長女の愛子さまも同席されたということです。また、これに先立ち天皇陛下は、バーレーンのサルマン皇太子とイ