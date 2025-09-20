◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日午前１１時１０分開始予定）、本拠地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。ポストシーズン進出へのマジックは「１」となっており、この日の試合に勝つか、ダイヤモンドバックスが負ければ、１３年連続のポストシーズン進出が決まる。