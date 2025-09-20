◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）女子２０キロ競歩が定刻の午前７時３０分にスタートした。先頭集団は１０Ｋを４３分３７秒で通過。日本勢では、世界陸上４回目の出場の藤井菜々子（エディオン）が先頭集団で奮闘している。藤井は、エディオンの元監督で８月２２日に亡くなった川越学さん（享年６３）を思い、左胸に喪章をつけて出場。魂の歩きを見せている。川越さんは早大時代に箱根駅伝で活躍し、指導者としては資