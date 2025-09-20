フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２０日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、このほどテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜・午前１時５８分）で「シニアが選ぶ今、面白い芸人ランキング」が発表されたことを話題にした。同番組では１位が「サンドウィッチマン」伊達みきおだったが、徳光さんは「地上波のテレビをあまり