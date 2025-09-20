佐々木朗希（c）SANKEI ドジャース傘下3Aオクラホマシティ・コメッツに所属する佐々木朗希投手が18日（日本時間19日）、本拠地での試合に3番手として登板し、1イニングを無安打無失点に抑える好投を見せた。 佐々木は5回からマウンドに上がり、打者4人に対して16球（ストライク11球）を投げ、2三振を奪取。1四球を与えたものの、球威と制球で相手打者を圧倒し、持ち味を発揮した。 試合後、ロバーツ監督は佐々木に