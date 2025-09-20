【MLB】ドジャース2ー1ジャイアンツ（9月18日・日本時間19日／ロサンゼルス）【映像】山本由伸、微妙判定に見せた表情9月18日（日本時間9月19日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツの一戦で、ドジャース・山本由伸が見せた微妙判定へのリアクションが話題となっている。4回表ジャイアンツの攻撃、打席に立った4番マット・チャプマンに対して山本は、徹底したインコース攻めを見せること