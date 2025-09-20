ボーイズグループStray KidsのLee Know（リノ）とFelix（フィリックス）が料理好きの一面を披露した。21日に韓国のテレビ局JTBCの人気料理芸能番組に出演した。予告編で、Lee Knowは「自分は料理を作るのが好きです」といい、これまで作った料理の写真を公開し、出演者から感嘆の声が上がった。ボーイズグループNCTのメンバーも出演しており、CHENLE（チョンロ）からは「料理を教えてほしい」とお願いされた。またMARK（マーク）は