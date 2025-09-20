札幌市長を３期務めた上田文雄さんが、９月１８日に亡くなったことがわかりました。７７歳でした。市民や関係者から悼む声が聞かれました。所属していた弁護士事務所によりますと、上田文雄さんは数年前から闘病生活を送っていましたが、１８日午後１時４５分、すい臓がんのため札幌市内の病院で亡くなりました。７７歳でした。（札幌市民）「まだ若いな。まだ健在かと思っていた」（札幌市民）「市長のとき応援していた。誰とでも