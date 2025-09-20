●今週の業種別騰落率ランキング ※9月19日終値の9月12日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：10 業種値下がり：23 業種 東証プライム：1615銘柄値上がり： 674 銘柄値下がり： 908 銘柄変わらず他：33 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 石油・石炭(0259) +1.91 富士石油 、出光興産 、ＥＮＥＯＳ