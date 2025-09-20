『落ちこぼれ白魔導士セシルは対象外のはずでした』（千石かのん：原作、笹原智映：コミック、駒田ハチ：キャラクター原案/一迅社）第4回【全9回】【漫画】『落ちこぼれ白魔導士セシルは対象外のはずでした』を第1回から読む落ちこぼれの白魔導士・セシルは、ある日、パーティーで社交界人気ナンバーワンの第一聖騎士隊隊長・オズワルドに自作の解毒薬をぶっかけてしまった！ その理由は、彼から強烈な邪気が放たれていたから。そ