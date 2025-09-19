本田技研工業株式会社は、コンパクトSUV「VEZEL（ヴェゼル）」の新グレード「VEZEL e:HEV RS」を2025年10月に発売予定であることを発表し、公式ホームページで情報を先行公開した。 同モデルは「URBAN SPORT VEZEL」をコンセプトに、専用デザインやスポーティーな走行性能を特徴とする。発売に先立ち、全国のHonda Carsにて先行予約の受付が開始されているため、興味のある方はチェックしてみては