こんにちは、アイブロウアドバイザーのasami.tです。メイクするとき、眉とアイメイクってどっちからやるのが正解なんだろう…？そう思っている人も多いはず。実は、この順番次第で仕上がりの印象が大きく変わるんです。今日はアイブロウリストの視点から、正しい順番と垢抜けのポイントをお伝えします。【詳細】他の記事はこちらおすすめの順番、眉メイクが先！眉は「顔の額縁」と言われるほど、顔全体の印象を左右するパーツです