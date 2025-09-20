豪軍艦の滞在期間は約1か月の予定オーストラリア海軍の駆逐艦「ブリスベン」が2025年9月19日朝、海上自衛隊横須賀基地に接岸しました。「ブリスベン」は、オーストラリア軍艦として初めて日本の港湾で整備支援を受けることが決まっており、艦長のデイビット・マーソン中佐は入港時に「今後1か月にわたる整備期間の間、ホストシップである護衛艦『まや』乗組員とより深く交流できることを楽しみにしている」とコメントしていまし