営業利益率の改善度ランキングをお届けします！（画像：lovelyday12 ／ PIXTA）【ランキングを見る】最新｢四季報｣営業利益率の改善度TOP50（本記事は「会社四季報オンライン」でも配信しています）近年は原材料費、人件費、光熱費、物流費などさまざまなコストが上昇している。株主への責任を負う上場企業は、そうしたインフレ局面下でも、いかにコストを抑えながらもうけを出せるかが問われる。そこで今回は9月18日発売の『会社四