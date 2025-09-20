ダイソーをパトロールしていると、お洒落なミラーチャームを発見しました。東京ガールズコレクションとコラボレーションした商品で、お値段は￥220（税込）。プチプラなのに高見えするデザインで、オトナ女子にもおすすめです。バッグに付けておくと何かと便利なアイテムなので、この機会にぜひチェックして♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ストラップ鏡価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーもう手放せない♡