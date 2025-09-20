今日（2025年9月20日）で、閉幕日まで残すところ23日となった大阪・関西万博。開幕からの161日間に、万博会場を訪れた皇室の方々は、11方22回をかぞえる。その主たる目的は、参加する国と地域や国際機関の文化に対する理解を深めるナショナルデーやスペシャルデーといった「国際親善」の場にあった。華やかな万博行事の一端で行われている“皇室外交”とはどんなものなのか。そのお姿とともにご視察の様子をお伝えすることにしたい