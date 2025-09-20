今年の山形県内のクマ目撃件数（１４日現在）が１０５７件となり、統計を取り始めた２００３年以降で初めて１０００件を超えたことがわかった。県が１７日、公表した。県みどり自然課によると、これまで目撃件数が最も多かったのは２０年の７９５件だったが、今年は既に超え、最多を更新し続けている。市街地での目撃は１２１件あった。１６日に酒田市で女性（８１）がクマに引っかかれた被害を含めると、人身被害は６件発生