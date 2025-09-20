【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は19日、トランプ政権が米鉄鋼大手USスチールの経営の一部に拒否権を持つ「黄金株」の権限を行使し、中西部イリノイ州の工場の操業停止計画を阻止したと報じた。