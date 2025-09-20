ダイソーでまたしても凄い家電小物を発見しました！『マグネットケーブル』という500円の商品なのですが、ケーブル自体が磁石でピタッとくっつくのが特徴。一瞬でくるっとまとめられるので、持ち運びにとても便利です！Type-Cに対応しているのも嬉しいポイント。充電だけでなく、通信にも使えて文句なしです◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マグネットケーブル価格：￥550（税込）サイズ（約）：1m販売ショップ：ダイソ