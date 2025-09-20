「巨人５−４広島」（１９日、東京ドーム）意気消沈する鯉党の元へ特大のアーチを描いた。広島のサンドロ・ファビアン外野手が５戦ぶりの一発となる１７号２ラン。ビハインドが３点に広がった直後に一矢報いる打撃を見せ、「追い込まれて何とか良い反応で良いポイントで振り抜くことができた。点差を縮めることはできて良かった」と敗戦の悔しさをかみしめながら前を向いた。自画自賛の本塁打だ。２−５の七回２死一塁で打席