お風呂タイムがちょっと楽しくなる、ダイソーの画期的なアイテムをご紹介します！シリコーン製ボディタオルで、見た目に反してやさしい洗い心地。扱いにくそう…と思いきや、使えば納得の泡立ちとさっぱり感でやみつきに♡背中までしっかり洗えて、水切れもよく衛生的。ちょっとクセになる新感覚アイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シリコーンボディタオル価格：￥220（税込）サイズ（約）：20cm×100cm