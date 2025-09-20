幸せに生きるために大切なことは何か。花まる学習会代表の高濱正伸さんは「他人の評価軸に人生を委ねず、自分の心の躍動に忠実に生きることだ。心のなかに“こだわり”を抱えていると、中高年になってから『自分の人生はなんだったのだろうか』と悩むことになる」という――。※本稿は、高濱正伸『16歳のキミへ自分らしくどう生きるかが見つかるヒント』（実務教育出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Jomkwan