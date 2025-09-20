日本航空（JAL）は、羽田空港第1ターミナルの保安検査場で、委託先の社員が利用者の現金を窃盗した疑いで逮捕されたことを受け、登録フォームや専用ダイヤルを開設した。NHKの報道によると、9月13日午前6時半前、乗客の現金9万円を盗んだとして、保安検査員の松本龍容疑者が逮捕された。これまでに150万円ほど盗んだと供述しているといい、余罪も含めた捜査が進められている。JALでは、被害に心当たりや心配がある人に対し、警察署